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    • Yaşam
    • 08.12.2021 16:26
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    • 08.12.2021 17:35
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    Emniyet kemerini takmayan taksici, suçu üretici firmaya attı: Fabrikaya söyleyin, bağırsaklarımız dışarı çıkıyor

    İstanbul Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kısa mesafede yolcu almayan, turistlerle pazarlık yapan, emniyet kemeri takmayan, taksilere cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen taksi şoförü, muhabirin neden emniyet kemeri takmadınız sorusuna ise, “Bana söylemeyin, fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor” ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    İHA
    Taksici suçu firmaya attı: Bana söylemeyin...

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı.

    Saat 13.00'de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek tek kontrol edildi.

    Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 6 taksi şoförüne 144'er TL para cezası uygulandı.

    TAKSİCİ SELAMİ: BAĞIRSAKLARIMIZ DIŞARI ÇIKIYOR

    Seyir halinde emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza yiyen başka bir taksi şoförü Selami Karslı, "Bana söylemeyin, fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor" dedi.

    "SANA DA İŞ Mİ ÇIKTI"

        Yapılan denetimlerde emniyet kemeri uygun takılı olmadığı için para cezası uygulanan bir taksi şoförüne muhabirin neden emniyet kemerini takmadınız sorusuna ise, "Sana da iş mi çıktı. Beni yayınlayamazsın" diye konuştu.

        Kent genelinde taksicilere yönelik yapılan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi.

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