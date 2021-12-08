Emniyet kemerini takmayan taksici, suçu üretici firmaya attı: Fabrikaya söyleyin, bağırsaklarımız dışarı çıkıyor

Saat 13.00'de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek tek kontrol edildi.
Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 6 taksi şoförüne 144'er TL para cezası uygulandı.
TAKSİCİ SELAMİ: BAĞIRSAKLARIMIZ DIŞARI ÇIKIYOR
Seyir halinde emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza yiyen başka bir taksi şoförü Selami Karslı, "Bana söylemeyin, fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor" dedi.
"SANA DA İŞ Mİ ÇIKTI"