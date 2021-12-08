JTİ sigara zammı fiyat listesi merak ediliyordu. Dün gece yarısı itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşuluyordu. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Sosyal medyada konuşulan iddialar sonrası hangi markalara zam geleceği de çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, 9 Aralık Monte Carlo, LD, Camel, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte JTİ sigara zammı fiyat listesi
JTİ SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ
JTİ marka sigaralara 2 TL zam geldiği iddialar arasında yer alıyor. Ancak zam geldiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
PHILIP GRUBU
Marl RO: 25.00 TL
Marl ED: 19.00 TL
Marl To: 20.00 TL
Marl: 21.00 TL
Parl: 21.50 TL
Parl MID: 20.50 TL
Mur: 19.00 TL
Mur Bl: 18.00 TL
Lk: 18.00 TL
Chst: 17.50 TL
LM: 17.50 TL