JTİ sigara zammı fiyat listesi merak ediliyordu. Dün gece yarısı itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşuluyordu. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Sosyal medyada konuşulan iddialar sonrası hangi markalara zam geleceği de çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, 9 Aralık Monte Carlo, LD, Camel, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte JTİ sigara zammı fiyat listesi