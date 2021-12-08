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    • Yaşam
    • 09.12.2021 07:46
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    • 09.12.2021 07:46
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    9 Aralık Monte Carlo, LD, Camel, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte JTİ sigara zammı fiyat listesi...

    JTİ sigara zammı fiyat fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Son olarak sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya başlandı. Son olarak sosyal medyada bazı markalara zam geleceği iddia edilmişti. Peki, 9 Aralık Monte Carlo, LD, Camel, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte JTİ sigara zammı fiyat listesi hakkında son bilgiler...

    İşte JTİ sigara zammı fiyat listesi...

    JTİ sigara zammı fiyat listesi merak ediliyordu. Dün gece yarısı itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşuluyordu. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Sosyal medyada konuşulan iddialar sonrası hangi markalara zam geleceği de çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, 9 Aralık Monte Carlo, LD, Camel, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte JTİ sigara zammı fiyat listesi

    JTİ SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ

    JTİ marka sigaralara 2 TL zam geldiği iddialar arasında yer alıyor. Ancak zam geldiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    PHILIP GRUBU

    Marl RO: 25.00 TL
    Marl ED: 19.00 TL
    Marl To: 20.00 TL
    Marl: 21.00 TL
    Parl: 21.50 TL
    Parl MID: 20.50 TL

    Mur: 19.00 TL
    Mur Bl: 18.00 TL
    Lk: 18.00 TL
    Chst: 17.50 TL
    LM: 17.50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Yaşam 9 Aralık Monte Carlo, LD, Camel, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte JTİ sigara zammı fiyat listesi...
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