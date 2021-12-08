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    • Yaşam
    • 08.12.2021 09:44
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    • 08.12.2021 09:44
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    Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Motosikletin üzerinde etrafa kurşun yağdırdı!

    Kağıthane’de motosikletli 2 saldırgan, kaldırımda bekleyenler olduğu esnada işyerine yönelik silahlı saldırı düzenledi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda saldırgan yakalandı.

    Dehşet anları! Motosikletin üzerinde kurşun yağdırdı!

    Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletli 2 saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir tekel bayi ile kıraathaneye yönelik silahlı saldırı düzenledi.

    Saldırı esnasında kaldırımda bulunan vatandaşlar panikle kendilerini yere attı. Bazı vatandaşlar korkuyla kaçışmaya başlarken bazıları da yere yatarak kendini korumaya çalıştı.



    MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KURŞUN YAĞDIRDI
    Saldırı anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımda beklediği esnada motosikletli saldırgan silahla ateş açıyor. Kaldırımdakiler ise yere yatarak korunmaya çalışıyor.

    Öte yandan ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırganı yakaladı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Motosikletin üzerinde etrafa kurşun yağdırdı!
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