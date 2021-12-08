Sigaraya ne kadar zam geldi? Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000 sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sabah saatlerinden itibaren güncel sigara fiyatları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı. Peki, Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte merak edilenler!
EN UCUZ SİGARA 17,5 LİRA OLDU
Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı.
1 DAL SİGARA 1 LİRAYI GEÇTİ
Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.
İŞTE YENİ FİYATLAR
Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:
Philip Morris Marka
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL