Sigaraya ne kadar zam geldi? Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000 sigara fiyatları ne kadar oldu?

EN UCUZ SİGARA 17,5 LİRA OLDU

Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı.

1 DAL SİGARA 1 LİRAYI GEÇTİ

Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.