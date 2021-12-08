En ucuz sigara hangisi oldu 2021? Monte Carlo, LD, LM, Pall Mall, HD, Maltepe, Samsun sigara fiyatları ne kadar?

Zamlı sigara fiyatları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Royal Tobacco ürünlerinde yaşanan zam sonrası bugünden itibaren Philip Morris sigara markalarına zam geldiği ileri sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyada çok konuşulan sigara zammı ile ilgili açıklama gelip gelmeyediği merak ediliyor. Peki, Monte Carlo, LD, LM, Pall Mall, HD, Maltepe, Samsun sigara fiyatları ne kadar? En ucuz sigara hangisi oldu 2021? İşte merak edilenler...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Philip Morris grubunda geçerli olmak üzere sigaraya bugün itibarıyla 2 lira zam yapıldı.