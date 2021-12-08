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    • Yaşam
    • 08.12.2021 10:19
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    • 08.12.2021 10:31
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    SON DAKİKA: Aşçı üniversite öğrencisinin başını satırla kesti! Antalya Valiliği'nden açıklama: Şüpheli bipolar 29 Temmuz'dan bu yana kontrollerine gitmiyor

    Son dakika haberleri... Dün öğleden sonra Antalya'dan gelen haber kan dondurdu. Özel bir yurtta çalışan aşçı, yurtta kalan üniversite öğrencisinin başını satırla kesip gövdesinin üzerine koydu ve "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Olayla ilgili açıklama yapan Antalya Valiliği ise "(Çeşitli psikolojik rahatsızlıkları bulunan şüpheli) Bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. İşte Antalya'da yaşanan vahşette son dakika gelişmeleri...

    AA
    Satırlı kafa kesmede son dakika gelişmesi

    Antalya Valiliği, özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediğinin tespit edildiğini bildirdi.

    29 TEMMUZ 2021'DEN SONRA KONTROLE GİTMEDİ
    Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren şüpheli İ.G'nin, 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı ve olaydan 3 ay önce yurtta işe başladığı belirtildi.

    Şüpheliye, 17 Mart 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir."

        Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İ.G. (38), 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi M.S.T'yi (18), henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.

        Olayla ilgili "gizlilik kararı ve yayın yasağı" kararı verilmişti.
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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Aşçı üniversite öğrencisinin başını satırla kesti! Antalya Valiliği'nden açıklama: Şüpheli bipolar 29 Temmuz'dan bu yana kontrollerine gitmiyor
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