SON DAKİKA: Aşçı üniversite öğrencisinin başını satırla kesti! Antalya Valiliği'nden açıklama: Şüpheli bipolar 29 Temmuz'dan bu yana kontrollerine gitmiyor

Antalya Valiliği, özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediğinin tespit edildiğini bildirdi.
29 TEMMUZ 2021'DEN SONRA KONTROLE GİTMEDİ
Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren şüpheli İ.G'nin, 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı ve olaydan 3 ay önce yurtta işe başladığı belirtildi.
Şüpheliye, 17 Mart 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: