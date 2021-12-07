SON DAKİKA: Böyle vahşet görülmedi! Antalya'da özel yurtta aşçı bir öğrencinin başını satırla kesip göğsünün üzerine koydu

Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen korkunç olay, duyanların tüylerini ürpertti.
Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.
"DECCAL'İ VURDUM" DİYE BAĞIRDI
Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Ardından satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı.