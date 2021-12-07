Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.12.2021 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2021 17:11
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Böyle vahşet görülmedi! Antalya'da özel yurtta aşçı bir öğrencinin başını satırla kesip göğsünün üzerine koydu

    Son dakika haberleri... Antalya'dan gelen son dakika haberi adeta tüyler ürperttti. Yaşanan olay 'böyle vahşet görülmedi' dedirtti. Özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu.

    DHA
    Böyle vahşet görülmedi

    Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen korkunç olay, duyanların tüylerini ürpertti.

    Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

    "DECCAL'İ VURDUM" DİYE BAĞIRDI
    Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Ardından satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı.
        Ticari krediler 112 milyar TL arttı
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Böyle vahşet görülmedi! Antalya'da özel yurtta aşçı bir öğrencinin başını satırla kesip göğsünün üzerine koydu
            SON DAKİKA