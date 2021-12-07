SON DAKİKA: Böyle vahşet görülmedi! Antalya'da özel yurtta aşçı bir öğrencinin başını satırla kesip göğsünün üzerine koydu

"SESSİZ BİR ÖĞRENCİYDİ"

Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü, polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Diğer yandan, Mehmet Sami Tuğrul'un kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.