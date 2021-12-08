Sigara fiyatları ne kadar oldu, zam var mı? Camel (White Brown Soft Slender), Winston (Slender Deep Blue) kaç TL?

8 Aralık sigara zammıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Son olarak sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya başlandı. Son olarak sosyal medyada bazı markalara zam geleceği iddia edildi. Peki, Camel (White Brown Soft Slender), Winston (Slender Deep Blue) zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyat listesi...