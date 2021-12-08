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    • Yaşam
    • 08.12.2021 09:02
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    • 08.12.2021 09:28
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    Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli gözaltında

    Son dakika haberine göre Adana'da polis ekipleri sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ileri sürülen şüphelilere karşı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

    Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

    Adana'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.

    Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Yaşam Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli gözaltında
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