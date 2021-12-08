Şehit oğlu yalnız kalmasın diye köyde tek başına kalıyordu! Sadık Tokat hayatını kaybetti

Türkiye, Sadık Tokat'ı yüreklere işleyen hikayesiyle tanıdı. Kastamonu Araç'taki Avlacık köyünde yaşayan 87 yaşındaki Sadık Tokat, 1993'te Van'da görevli oğlu Selahattin Tokat'ın şehadet haberini aldı.
Şehitlik uzak olduğu için oğluna evinin bahçesinde mezar yaptırdı. Her gün, pencereden oğlunun mezarına baktı. Seneler geçti, köy halkı büyük şehre göç etmeye başladı.
Ancak Sadık Tokat ve eşi Huriye Tokat, şehit oğullarını yalnız bırakmamak için köyden hiç ayrılmadı.
VASİYETİ GERÇEKLEŞTİ
2020'de hayatını kaybeden Huriye Anne, vasiyeti üzerine oğlunun yanına defnedilirken Sadık Baba yalnız kaldı.
Çocuklarına "Ben de ölürsem onların yanına defnedin. Bizi ayırmayın" demesi yürekleri dağladı. İşte herkese babalık dersi veren o adı gibi sadık kalp, önceki gün hayata gözlerini kapadı. Evladının ve eşinin yanına defnedilerek sonsuzluğa uğurlandı.
HAYATI BELGESEL OLDU
Sadık Tokat'ın evlat sevgisi belgesellere bile ilham verdi. Burcu Ayşe Esenş ve Cantekin Cantez'in yönettiği belgesel filme, 8. Datça Altın Badem Belgesel Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" ödülü verildi.
Selahattin Tokat, 1993'te Van'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.
Sadık Huriye Tokat çifti, 28 yıl mezarını bekledikleri oğulları Selahattin'in yanına defnedildi.
(ALİ FAİK ATAY)
Şehitlik uzak olduğu için oğluna evinin bahçesinde mezar yaptırdı. Her gün, pencereden oğlunun mezarına baktı. Seneler geçti, köy halkı büyük şehre göç etmeye başladı.
Ancak Sadık Tokat ve eşi Huriye Tokat, şehit oğullarını yalnız bırakmamak için köyden hiç ayrılmadı.
VASİYETİ GERÇEKLEŞTİ
2020'de hayatını kaybeden Huriye Anne, vasiyeti üzerine oğlunun yanına defnedilirken Sadık Baba yalnız kaldı.
Çocuklarına "Ben de ölürsem onların yanına defnedin. Bizi ayırmayın" demesi yürekleri dağladı. İşte herkese babalık dersi veren o adı gibi sadık kalp, önceki gün hayata gözlerini kapadı. Evladının ve eşinin yanına defnedilerek sonsuzluğa uğurlandı.
HAYATI BELGESEL OLDU
Sadık Tokat'ın evlat sevgisi belgesellere bile ilham verdi. Burcu Ayşe Esenş ve Cantekin Cantez'in yönettiği belgesel filme, 8. Datça Altın Badem Belgesel Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" ödülü verildi.
Selahattin Tokat, 1993'te Van'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.
Sadık Huriye Tokat çifti, 28 yıl mezarını bekledikleri oğulları Selahattin'in yanına defnedildi.
(ALİ FAİK ATAY)