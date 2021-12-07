Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.12.2021 00:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2021 00:48
    ABONE OL

    Beyoğlu'nda ışıklarda kanlı pusu! Silahı çıkartıp defalarca ateş etti

    Beyoğlu’nda bir otomobilin içerisinde bulunan 2 kişinin trafik ışıklarında beklediği esnada uğradığı silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o korkunç anlar...

    Beyoğlu’nda ışıklarda kanlı pusu!

    Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde dün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 COP 236 plakalı otomobil sürücüsü trafik ışıklarında beklemeye başladı.

    O esnada silahlı bir şahıs ışıklarda bekleyen otomobilin içerisindekilere silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Y.K. ve M.A. olay yerinden ağır yaralı şekilde yaklaşık 2 kilometre boyunca kaçtı. Yaralı kişiler bir süre sonra denetim yapan trafik polislerine sığındı.



    TRAFİK IŞIKLARINDA KANLI PUSU
    Trafik polislerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Öte yandan olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, dörtlüleri yanan yoldaki otomobilin yanına bir kişi yaklaşıyor. Ardından şahıs silahını çıkararak otomobildekilere ateş ediyor. Otomobil hareket ederken saldırgan da yaya olarak olay yerinden ayrılıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticari krediler 112 milyar TL arttı
    Haberler Yaşam Beyoğlu'nda ışıklarda kanlı pusu! Silahı çıkartıp defalarca ateş etti
        SON DAKİKA