Beyoğlu'nda ışıklarda kanlı pusu! Silahı çıkartıp defalarca ateş etti

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde dün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 COP 236 plakalı otomobil sürücüsü trafik ışıklarında beklemeye başladı.

O esnada silahlı bir şahıs ışıklarda bekleyen otomobilin içerisindekilere silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Y.K. ve M.A. olay yerinden ağır yaralı şekilde yaklaşık 2 kilometre boyunca kaçtı. Yaralı kişiler bir süre sonra denetim yapan trafik polislerine sığındı.