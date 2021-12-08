Gerçeği Müge Anlı'da öğrendi! Eşi pideciye kaçan Serkan Kıyak yıkıldı





Canlı yayına bağlanan Zehra ise "Pideci Gökhan'la kaçtım. Seni sildim" dedi.



Eşinin sözlerinin ardından sinir krizi geçiren genç adam güçlükle sakinleştirildi. Dünkü yayındaysa Serkan Kıyak'ı üzen bir haber daha geldi. Evi terk eden genç kadının eşine boşanma davası açtığı öğrenildi.