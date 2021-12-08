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    Gerçeği Müge Anlı'da öğrendi! Eşi pideciye kaçan Serkan Kıyak yıkıldı

    Serkan Kıyak’ın 2 yıllık eşi Zehra Kıyak, pideci Gökhan'la kaçtı! Boşanma davası bile açtı. Gerçeği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında öğrenen genç adam yıkıldı...

    Kal’pide’ kırıldı

    ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisi ekrana kilitledi. Pazartesi günü yayınlanan bölümde yaşananlarsa herkesi şoke etti!

    Uşak'ta yaşayan Serkan Kıyak, 2 yıllık eşi Zehra Kıyak'tan 4 gündür haber alamadığını söyledi. Müge Anlı'dan yardım istedi.



    Canlı yayına bağlanan Zehra ise "Pideci Gökhan'la kaçtım. Seni sildim" dedi.

    Eşinin sözlerinin ardından sinir krizi geçiren genç adam güçlükle sakinleştirildi. Dünkü yayındaysa Serkan Kıyak'ı üzen bir haber daha geldi. Evi terk eden genç kadının eşine boşanma davası açtığı öğrenildi.


    Kıyak çiftinin bir çocukları vardı.

    'BÖREK BİLE AÇTIM'
    Serkan Kıyak eşinin sözleri üzerine yıkıldı. "Ona börekler çörekler açtım. Neredeyse dönsün" diye ağladı.
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