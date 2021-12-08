Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    NASA ay görevi için özel astronotları belirlerdi! Türk vatandaşı Deniz Burnham da listede

    NASA, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ay görevlerinde de yer alabilecek olan yeni astronot adayları sınıfını açıkladı. Adana’da doğan Deniz Burnham da 12 bin kişi arasından seçilen ‘özel’ astronotlardan biri oldu...

    NASA’nın Türk ’Deniz’i

    NASA çok önemli bir çalışmanın startını verdi. Ay görevleri için astronot adayı arayan NASA, 12 bin kişi arasından 6 erkek ve 4 kadın seçti.



    Kapsamlı bir tıbbi kontrol ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçmeyi başaran 10 kişiden biri de Adana'da dünyaya gelen Türk vatandaşı Deniz Burnham.



    Adaylar askeri düzeydeki suda hayatta kalma tatbikatları, Johnson Uzay Merkezi'nde büyük bir havuzda gerçekleşen uzay yürüyüşü eğitimi ve T-38 eğitim jetlerini uçurmak gibi birçok görevi tamamlayacak. Deniz, "Ay'a gitmek için heyecanlıyım" dedi. Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Burnham askeri bir ailenin çocuğu olduğu için sık sık yer değiştirdi.



        Paaramotorun yanı sıra helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabilen Burnham, uzun bir süredir Alaska'da yaşıyordu.



        Kimya ve makine mühendisi olarak uzun bir süre sondaj projeleri başta olmak üzere emisyon azaltma stratejilerinin yöneltildiği enerji sektöründe deneyim elde eden Burnham'ın bir kitabı da var.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li belediyeler borç batağında!
        Haberler Yaşam NASA ay görevi için özel astronotları belirlerdi! Türk vatandaşı Deniz Burnham da listede
            SON DAKİKA