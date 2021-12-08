NASA ay görevi için özel astronotları belirlerdi! Türk vatandaşı Deniz Burnham da listede





Adaylar askeri düzeydeki suda hayatta kalma tatbikatları, Johnson Uzay Merkezi'nde büyük bir havuzda gerçekleşen uzay yürüyüşü eğitimi ve T-38 eğitim jetlerini uçurmak gibi birçok görevi tamamlayacak. Deniz, "Ay'a gitmek için heyecanlıyım" dedi. Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Burnham askeri bir ailenin çocuğu olduğu için sık sık yer değiştirdi.