CHP'li belediyede skandal görüntüler! Otobüs şoförü işçiyi 'kıyafetin kirli' diyerek kovdu

Muğla'da bir belediye otobüsünde yaşanan tartışma, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Evine gitmek için otobüse binen işçi, şoförün kendisini hor görmesiyle karşılaştı.
"BU BENİM İŞ ELBİSEM"
İş kıyafetinin kirli olduğunu söyleyen şoför, işçiyi araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine "Bu benim iş elbisem, haksız değilim ben" diyen işçiye, olayı görüntüleyen kadın yolcu destek oldu.
KADIN YOLCU TEPKİ GÖSTERDİ
Sen bu elbiseyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" diyen şoföre, kadın yolcu "Bence oturabilir beyfendi. Ben de kirli elbiseyle gelirsem beni de almak zorundasın. Beyfendi işçi, oturmak zorunda" diyerek tepki gösterdi.