CHP'li belediyede skandal görüntüler! Otobüs şoförü işçiyi 'kıyafetin kirli' diyerek kovdu

KADIN YOLCU TEPKİ GÖSTERDİ

Sen bu elbiseyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" diyen şoföre, kadın yolcu "Bence oturabilir beyfendi. Ben de kirli elbiseyle gelirsem beni de almak zorundasın. Beyfendi işçi, oturmak zorunda" diyerek tepki gösterdi.