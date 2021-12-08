Polat Lastik Ücretsiz Lastik Montaj Hizmeti

Türkiye'nin dört bir yanına otomobil ürünleri kapsamında hizmet veren Polat lastik, kış, yaz ve mevsimlik lastik modelleri için 24 saatte kargo garantisi vererek montaj işlemlerinde de müşterilerinin yanında oluyor. Araç özellikleriniz kapsamında da büyük bir destek ekibine sahip olan firma, indirimli ve taksitli fiyatlarla online satış imkanı tanıyor.

POLAT LASTİK MODELLERİ NELERDİR?

Dünyanın en iyi kış lastiği, yaz ve 4 mevsim lastik modellerini bir araya getiren marka, indirimli seçeneklerle uygun fiyata aracınızın ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz kategoriler hazırlamıştır. Akü, araç bakım kitleri, lastik modelleri, akü seçeneklerini de sunmaktadır.

• Lastik modellerini kış lastikleri, yaz lastikleri ve 4 mevsim lastik modelleri kapsamında sunmaktadır.

• Motosiklet lastik modelleri ve jant özellikleri de bir aradadır.

• Toptan lastik B2B özelliğiyle hemen alışveriş imkanı vermektedir.

• İkinci el lastik, binek araçlar için en iyi markalardan toplanmıştır.

• Otomobil lastik ve jant modelleri, orijinal tasarımlarla sunulmaktadır.

• 24 saat içinde kargoya verilerek her mevsimde ve yolda yanınızda olacak kapsamlı hizmet sahasına sahiptir.





POLAT KIŞ LASTİK MODELLERİ

Kış lastiği, karlı ve yağışlı bölgelere göre farklı kategorilerde yer almaktadır. Aracınızın markasına göre jant ve kış lastiği fiyatları en uygun seçeneklerle bir araya gelmektedir. Aracınızın ön ve arka tekerlek çapı, fren mesafesi ve motor gücüne kadar detaylı düşünülen modeller, karlı havalarda, buzlu yollarda güvenle yolculuk yapmanıza imkan verecektir.

Lastiklerin üzerinde gördüğünüz desenler, aracın fren mesafesini kısaltmak, kaygan zeminlerde hızlı fren anında mesafesini hesaplayarak aracın kapasitesine göre durmasını sağlamak amacıyla dizayn edilir. Teker tutuşu kış aylarında hayat kurtarıcıdır. Polat lastik en iyi markalar ve tasarımlarla aracınız için mükemmel seçenekler sunacaktır.

POLAT KIŞ LASTİK FİYATLARI

Türkiye'nin dört mevsimde farklı hava koşulları olduğu gibi aynı zamanda kış aylarında da her ilde ve ilçede değişiklikler olabilmektedir. Örneğin Ankara ve İstanbul'da yaşanan kış mevsiminde donma, kaygan zemin ve don olayları fazla görülmektedir. İzmir için aynı durum söz konusu değildir. Bu nedenle kar lastiği modelleriyle kış lastiği modelleri de farklılık gösterecektir.

Aracınızın markası, tasarımı ve jant özelliklerine göre en uygun lastikleri Polat markasının sağladığı indirim fırsatlarıyla bulabilirsiniz. Kış lastik fiyatı için kış aylarında dahi indirim bulabileceğiniz inanılmaz seçenekler sizler için bir araya gelmiştir. Aracınız için en iyi seçenekler, en uygun fiyatlar ve ücretsiz montaj hizmeti verilir.

POLAT LASTİK 4 MEVSİM LASTİK MODELLERİ

Kış ve yaz aylarının yanı sıra, bahar aylarında da kullanılabilen nemli hava şartlarına uyumlu 4 mevsim lastik modelleri her coğrafi koşula uygun değildir. Aracınızın kapasitesiyle birlikte yaşadığınız şehir yoğun kar yağışı ve yağmur faktörleriyle karşılaşıyorsa, 4 mevsim lastik almanız uygun olmayacaktır. En iyi fiyat aralıklarıyla Türkiye'nin hafif hava koşullarına sahip bölgeleri için ikinci el lastik ve motosiklet lastik modelleri için siparişinizi verebilirsiniz.

POLAT LASTİK ÜCRETSİZ MONTAJ 7/ 24 HİZMET

Online satış alanında en iyi seçenekleri sunan, hızlı teslimat ve anında hizmet anlayışına sahip olan firma, müşteri memnuniyetini de öncellikleri arasında tutmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere hızlı teslimat verirken, İstanbul'un birçok bölgesinde de ücretsiz montaj hizmetini yerine getirir.

Aracınız için sizden sonra en iyisini düşünen marka, kış, yaz ve 4 mevsim lastik modelleri, akü ve motosiklet lastik modelleriyle jant tasarımlarını da kaliteyle buluşturmuştur. Lastik alırken, sizlere detaylı bilgi vererek büyük bir sorumluluğu da omuzlarınızdan alacaktır.

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