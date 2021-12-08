Hangi sigara markalarına zam geldi 2021? Lark, Chesterfield, Parliament, Parliament Midnight Blue sigaralara zam geldi mi?

Sigara zammı ile ilgili gündemde araştırmalar hız kazandı. 8 Aralık sigara zammı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmaya çalışırken diğer yandan da sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Yeni yıla az bir zaman kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Lark, Chestirfield, Parliament, Parliament Midnight Blue sigaralara zam geldi mi? 8 Aralık hangi sigara markalarına zam geldi? İşte detaylar...