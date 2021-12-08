Sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge, Muratti, Muratti Blu zam var mı?

Sigara fiyatları hakkında yapılan son açıklamalar önemle takip ediliyor. Zam hakkında iddialar özellikle dün akşamdan bu yana tiryakiler tarafından merak ediliyor. Özellikle gece yarısından itibaren sosyal medyada sigaraya zam geldiği iddiası dolaşmaya başladı. Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Camel Parliament ve LM gibi sigara markası tüketen tiryakiler bu markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge, Muratti, Muratti Blu zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
8 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?
Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde anında yer alacaktır. İşte güncel fiyat listesi
8 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL