Sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge, Muratti, Muratti Blu zam var mı?

Sigara fiyatları hakkında yapılan son açıklamalar önemle takip ediliyor. Zam hakkında iddialar özellikle dün akşamdan bu yana tiryakiler tarafından merak ediliyor. Özellikle gece yarısından itibaren sosyal medyada sigaraya zam geldiği iddiası dolaşmaya başladı. Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Camel Parliament ve LM gibi sigara markası tüketen tiryakiler bu markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge, Muratti, Muratti Blu zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...