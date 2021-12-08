TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde facianın eşiğinden dönüldü! (Yurttan ve dünyadan haberler)





GAZETECİLERE 102 BİN TL İKRAMİYE

Londra merkezli Financial Times'ın baş yöneticisi John Ridding, tüm şirket çalışanlarına geçen hafta gönderdiği e-postada, "zorlu ortama rağmen 2021'de gösterdikleri başarılı performans" için teşekkür etti. Ridding, 2 bin 300 çalışana 5 bin 600'er sterlin (102 bin 343 TL) yılbaşı ikramiyesi ödeyeceğini bildirdi.









EŞİNİ VURDU İNTİHAR ETTİ

Kocaeli Darıca'da, Yusuf Demirel (44) tartıştığı eşi Muhlise Demirel'i (42) bıçakladıktan sonra tabanca ile ateş ederek vurdu. Muhlise Demirel yardım isterken, Yusuf Demirel başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Yaralanan Muhlise Demirel tedavi altına alındı.





VAKA SAYISI 22 BİN 687

Türkiye'de dün 355 bin 317 Covid- 19 testi yapıldı. 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.