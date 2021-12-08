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    TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde facianın eşiğinden dönüldü! (Yurttan ve dünyadan haberler)

    TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi aracı bariyerlere çarparak devrildi. İşte haberin detayları ve 8 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Faciaya bariyer!

    İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi aracı bariyerlere çarparak devrildi.

    Kazada bir tutuklu mahkum ve 6 asker yaralanırken, aracın bariyerlerde asılı kalarak metrelerce yüksekten düşmemesi olası bir faciayı önledi.



    'SU' HALE BAK
    Damacana su fiyatları fırladı! Bursa'da yaşayanlar ise Uludağ'dan gelen doğal kaynak suyu için gaza bastı. Yıldırım İlçesi'nin Hamamlıkızık Köyü'ndeki kaynağa giden yolda metrelerce raç kuyruğu vardı. Bursalılar, bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını 2 lira 50 kuruşa doldurduklarını anlattı.



    BIÇAK SIRTI
    Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Cansel Dilara Kınalı'nın anne babası, boşandı. Geçtiğimiz akşam alkol alan Mustafa Emre Kınalı, soluğu eski eşi ve çocuklarının yaşadığı evde aldı. Çıkan tartışmada genç kız babasını bıçakladı. Talihsiz adam kurtarılamadı. Tutuklanan Cansel, ifadesinde cinayetin her detayını anlattı: Annem uyuşturucu kullandığımı ve maddenin etkisi altında olduğumu söylemiş. Yalan. Madde kullanmamıştım ama bir süredir içmediğim için kötü durumdaydım.



        GAZETECİLERE 102 BİN TL İKRAMİYE
        Londra merkezli Financial Times'ın baş yöneticisi John Ridding, tüm şirket çalışanlarına geçen hafta gönderdiği e-postada, "zorlu ortama rağmen 2021'de gösterdikleri başarılı performans" için teşekkür etti. Ridding, 2 bin 300 çalışana 5 bin 600'er sterlin (102 bin 343 TL) yılbaşı ikramiyesi ödeyeceğini bildirdi.




        EŞİNİ VURDU İNTİHAR ETTİ
        Kocaeli Darıca'da, Yusuf Demirel (44) tartıştığı eşi Muhlise Demirel'i (42) bıçakladıktan sonra tabanca ile ateş ederek vurdu. Muhlise Demirel yardım isterken, Yusuf Demirel başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Yaralanan Muhlise Demirel tedavi altına alındı.


        VAKA SAYISI 22 BİN 687
        Türkiye'de dün 355 bin 317 Covid- 19 testi yapıldı. 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.



        MADAM'I ÇALDILAR
        Zonguldak'ta Meltem-Metin Akman'ın 5 yaşındaki Alman kurt köpeği 'Madam', yüzlerini kapüşonlarıyla kapatan 2 kişi tarafından kaçırıldı. Meltem Akman, "Muhtemelen gelip 'Madam' ile iletişim kurdular.



        Kamera görüntülerine göre köpek sanki onlarla gezmeye gidermiş edasında gidiyordu. Lütfen Madam'ı bulun" dedi.



            BİLAREK 'CİP'NAYET
            Denizli'de Dilek Kuşçu, sevgilisi Murat Avcı'yı ciple ezdi. "Alkollüydüm hatırlamıyorum" dedi.



            Adli Tıp ise "Alkol düzeyi az" diye rapor verince savcı cezayı istedi: Kasten öldürmeden müebbet!








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            Haberler Yaşam TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde facianın eşiğinden dönüldü! (Yurttan ve dünyadan haberler)
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