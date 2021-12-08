TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde facianın eşiğinden dönüldü! (Yurttan ve dünyadan haberler)

İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi aracı bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada bir tutuklu mahkum ve 6 asker yaralanırken, aracın bariyerlerde asılı kalarak metrelerce yüksekten düşmemesi olası bir faciayı önledi.
'SU' HALE BAK
Damacana su fiyatları fırladı! Bursa'da yaşayanlar ise Uludağ'dan gelen doğal kaynak suyu için gaza bastı. Yıldırım İlçesi'nin Hamamlıkızık Köyü'ndeki kaynağa giden yolda metrelerce raç kuyruğu vardı. Bursalılar, bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını 2 lira 50 kuruşa doldurduklarını anlattı.
BIÇAK SIRTI
Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Cansel Dilara Kınalı'nın anne babası, boşandı. Geçtiğimiz akşam alkol alan Mustafa Emre Kınalı, soluğu eski eşi ve çocuklarının yaşadığı evde aldı. Çıkan tartışmada genç kız babasını bıçakladı. Talihsiz adam kurtarılamadı. Tutuklanan Cansel, ifadesinde cinayetin her detayını anlattı: Annem uyuşturucu kullandığımı ve maddenin etkisi altında olduğumu söylemiş. Yalan. Madde kullanmamıştım ama bir süredir içmediğim için kötü durumdaydım.