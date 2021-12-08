Gaziosmanpaşa'daki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürmüşler





Olay, 5 Aralık Pazar günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki farklı grup arasında daha önceden tartışma ve kavga yaşanmıştı. Kavganın taraflarından olan bir kişi, 21 yaşındaki Yunus Emre Duman'ın aracını husumetli olduğu kişinin aracına benzetti. Aracı kovalayan zanlı, ateş etmeye başladı. Aracında ailesiyle seyreden Yunus Emre Duman, vücuduna isabet eden 2 adet kurşunla hayatını kaybetti. Katil zanlısı yanındaki 5 şüpheliyle kayıplara karıştı.