Datça'daki Knidos Antik Kenti'nde 5 adet heykel başı bulundu! 2 bin yıl öncesine ait...





Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 12 aylık kazı projesi çerçevesinde, 2016 yılından bu yana kesintisiz kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Knidos Antik Kenti'nde uzun süredir ilk kez böyle buluntulara rastladıklarını belirten Prof. Dr. Doksanaltı, "Mermer heykel başlarının, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Klasik dönem sanat özelliklerine sahip heykel başları, çok güzel ve mükemmel ayrıntılarıyla dikkat çekiyor. Knidos, çok büyük bir kent ve bu ortaya çıkan buluntular bize, her an büyük sürprizlerle karşılaşacağımızı gösteriyor" dedi.