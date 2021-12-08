Çinli kadının boğazını keserek öldüren ardından evi ateşe veren Mert Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu





Sanık avukatı, savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapmak için mahkeme heyetinden süre istedi. Avukat, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini de talep etti. Sabah'ın haberine göre mahkeme heyeti, tahliye talebini reddederek, duruşmayı iki hafta sonraya erteledi.

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