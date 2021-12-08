Çinli kadının boğazını keserek öldüren ardından evi ateşe veren Mert Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Fatih'te 8 Temmuz 2019'da bir evde çıkan yangında Haiyun Chen (44) adlı Çinli kadının cesedine ulaşılmış, Chen'in yangından dolayı değil de boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Cinayet zanlısı Mert Pehlivan'ın (23) İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.
MÜEBBET VE 16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcı, tutuklu sanık Mert Pehlivan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrıca 5 yıl 8 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Savcının mütalaasında, sanık Mert Pehlivan'ın olay günü akşam saatlerinde para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için Haiyun Chen'in evine gittiği, aralarında anlaşmazlık çıkınca boğazını kesip Chen'i öldürdüğü anlatıldı.