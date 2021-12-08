Düğünde akıl alamaz olay! Damada takı seremonisinde pompalı tüfek takıldı





YEMEKHANEDE DEHŞET

Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde dün korkunç bir olay meydana geldi. Yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yemekhanede cinnet getirdi. Bir anda bıçağı kapan aşçı, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını kesti ve masaya bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Güney, "Deccal'ı öldürdüm" diye bağırdığı iddia edildi. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz ve çevresi tarafından çok sevilen bir öğrenci olduğu belirtildi.



ELDE VAR BİR!

3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki Kripto Para borsasını devreye almış ve yüksek kazanç vaadinde bulunmuştu. 82 bin kişiyi 700 milyon lira dolandıran çeteden K.A, Antalya'da yakalandı.



EŞİNİ VURDU İNTİHAR ETTİ

Kocaeli Darıca'da, Yusuf Demirel (44) tartıştığı eşi Muhlise Demirel'i (42) bıçakladıktan sonra tabanca ile ateş ederek vurdu. Muhlise Demirel yardım isterken, Yusuf Demirel başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Yaralanan Muhlise Demirel tedavi altına alındı.



KAMERADAN KAÇAMADILAR

Ankara Dikmen'de 2 Kasım'da Cengiz Alışlı motosikletten açılan ateşle öldürülmüştü. Kamera kayıtlarını inceleyen polis Erol Atlı'yı yakaladı. Motosikleti kullandığını itiraf eden Atlı, ateş eden kişinin Murat Ağarlı olduğunu söyledi. İki zanlı tutuklandı.



18 YIL SONRA İTİRAF ETTİ

Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te R.C. hakkında kayıp başvurusu yapıldı. Polis 18 yıl sonra dosyayı tekrar açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler R.C.'yi öldürdüklerini itiraf etti.

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