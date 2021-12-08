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    Düğünde akıl alamaz olay! Damada takı seremonisinde pompalı tüfek takıldı

    Düğünde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Damada 'pompalı tüfek' takıldı. Gelinin suratı asıldı. Davetlilerin bir bölümü alkışlarken, bir bölümü de şaştı kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Aralık tarihli yurttan haberler...

    Kötü takıntı

    Türkiye'de bu da oldu. İstanbul Beylikdüzü'nde, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının düğününde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Onur İlhan D. takı töreninde damat İbrahim M'ye "pompalı tüfek" taktı. Gelinin suratı asıldı. Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Ancak düğün sonrası görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, damat gözaltına alındı. İfadesinde, silahı eşinin beğenmediğini, bu yüzden sahibine geri verdiğini anlattı. Görevliler, Onur İlhan D'nin evine baskın yaptı. Silaha el koyup İlhan D'ye 944 Lira idari para cezası yazdı.



    MADAM'I ÇALDILAR ZONGULDAK'TA
    Meltem-Metin Akman'ın 5 yaşındaki Alman kurt köpeği 'Madam', yüzlerini kapüşonlarıyla kapatan 2 kişi tarafından kaçırıldı.



    Meltem Akman, "Muhtemelen gelip 'Madam' ile iletişim kurdular. Kamera görüntülerine göre köpek sanki onlarla gezmeye gidermiş edasında gidiyordu. Lütfen Madam'ı bulun" dedi.



        GÖBEK DEĞİL TÜMÖR!
        Kocaeli'de karnındaki şişliği kilodan kaynaklı 'göbek' zanneden Yaşar Döşkaya (59), merdivenden düşünce hayatının en çarpıcı gerçeğiyle yüzleşti. Ayak ve karın şişliği artan Döşkaya'ya doktorlar, "vücut iltihabı" ve "şeker yüklemesi" gibi teşhisler koydu. Ancak gerçek çok farklıydı. Prof. Dr. Coşkun Polat, Yaşar Döşkaya'da iki farklı tümör tespit etti. Önce tümör temizlendi, sonra da yumuşak doku kanseri ameliyatı gerçekleştirildi. Polat, "Bu olgu kalpte ve diyafragmaya invaze senkron tümör oluşumu nedeniyle opere edilen Türkiye'deki ilk olgudur." diye konuştu. (Didem SEYMEN)



        YEMEKHANEDE DEHŞET
        Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde dün korkunç bir olay meydana geldi. Yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yemekhanede cinnet getirdi. Bir anda bıçağı kapan aşçı, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını kesti ve masaya bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Güney, "Deccal'ı öldürdüm" diye bağırdığı iddia edildi. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz ve çevresi tarafından çok sevilen bir öğrenci olduğu belirtildi.

        ELDE VAR BİR!
        3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki Kripto Para borsasını devreye almış ve yüksek kazanç vaadinde bulunmuştu. 82 bin kişiyi 700 milyon lira dolandıran çeteden K.A, Antalya'da yakalandı.

        EŞİNİ VURDU İNTİHAR ETTİ
        Kocaeli Darıca'da, Yusuf Demirel (44) tartıştığı eşi Muhlise Demirel'i (42) bıçakladıktan sonra tabanca ile ateş ederek vurdu. Muhlise Demirel yardım isterken, Yusuf Demirel başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Yaralanan Muhlise Demirel tedavi altına alındı.

        KAMERADAN KAÇAMADILAR
        Ankara Dikmen'de 2 Kasım'da Cengiz Alışlı motosikletten açılan ateşle öldürülmüştü. Kamera kayıtlarını inceleyen polis Erol Atlı'yı yakaladı. Motosikleti kullandığını itiraf eden Atlı, ateş eden kişinin Murat Ağarlı olduğunu söyledi. İki zanlı tutuklandı.

        18 YIL SONRA İTİRAF ETTİ
        Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te R.C. hakkında kayıp başvurusu yapıldı. Polis 18 yıl sonra dosyayı tekrar açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler R.C.'yi öldürdüklerini itiraf etti.

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