Düğünde akıl alamaz olay! Damada takı seremonisinde pompalı tüfek takıldı

Türkiye'de bu da oldu. İstanbul Beylikdüzü'nde, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının düğününde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Onur İlhan D. takı töreninde damat İbrahim M'ye "pompalı tüfek" taktı. Gelinin suratı asıldı. Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Ancak düğün sonrası görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, damat gözaltına alındı. İfadesinde, silahı eşinin beğenmediğini, bu yüzden sahibine geri verdiğini anlattı. Görevliler, Onur İlhan D'nin evine baskın yaptı. Silaha el koyup İlhan D'ye 944 Lira idari para cezası yazdı.
MADAM'I ÇALDILAR ZONGULDAK'TA
Meltem-Metin Akman'ın 5 yaşındaki Alman kurt köpeği 'Madam', yüzlerini kapüşonlarıyla kapatan 2 kişi tarafından kaçırıldı.
Meltem Akman, "Muhtemelen gelip 'Madam' ile iletişim kurdular. Kamera görüntülerine göre köpek sanki onlarla gezmeye gidermiş edasında gidiyordu. Lütfen Madam'ı bulun" dedi.