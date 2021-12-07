Türkiye'nin konuştuğu hırsızlık olayı | 3 çocuğun çalıp İstanbul'a getirdiği otomobil Ordu'ya döndü! Masraf ailelerden alınmayacak

Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un ortaklığında olan oto galeride meydana geldi. S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15) adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi.
İSTANBUL'DA YAKALANDILAR
Galeri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi.