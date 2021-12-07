Tekstilci sevgilisi Murat Avcı’yı ciple ezerek ölümüne neden olan Dilek Kuşcu hakkında istenen ceza belli oldu





ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKATİ ÇEKTİ

İddianamede, savunmasında genel olarak alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığına vurgu yapan Dilek Kuşçu'nun çelişkili ifadelerine de dikkat çekilerek, "Kuşcu, Avcı'yı araç ile sürükleyerek düşürdükten sonra dar sokakta, kendi kullandığı SUV olarak tabir edilen araba ve başka araçlara zarar vermeden 'U' dönüşü yaparak geri gelmesinden sonraki olayı hatırlamadığını söylemektedir. Ancak kamera görüntüleri ile beyanı uyuşmayacak şekildedir. 'Murat'ın tekerin altında olduğunu araçtan indiğimde gördüm' ifadesi de 'Aracının tekerinin Murat'ın üzerinde olduğunu anlamadım' beyanı ile çelişmektedir. Ayrıca görüntülerde, Kuşcu'nun tekeri yerdeki Avcı'yı ezecek şekilde bırakmak için çok kez frene bastığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle de 'olayı hatırlamıyorum" beyanına itibar edilmemektedir" denildi.