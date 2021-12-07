Genç bisikletçinin ölümüne sebep olan sanık için istenen ceza belli oldu: 6 yıla kadar hapis!





'TAKSİRLE ÖLDÜRME' SUÇUNDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mütalaayı okuyan duruşma savcısı, Umut Gündüz'ün ölümüne sebep olan sanık Çağdaş Ş.'nin 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savunma için süre talep eden sanık avukatının isteğini kabul eden mahkeme, duruşmayı 27 Aralık tarihine erteledi.



SANIĞI AFFETMİYORUM

Ankara'da, bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) antrenman dönüşünde otomobiliyle çarparak ölümüne neden Çağdaş Ş., "Yaşanılanlardan dolayı pişmanım. Hayatını kaybeden gencin ailesinden özür diyorum" demiş, Gündüz'ün babası Menderes Gündüz ise "Sanık 50 kilometreyle gittiğini iddia ediyor, bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Sanığı affetmiyorum" diye konuştu.