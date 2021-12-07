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    • Yaşam
    • 07.12.2021 12:47
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    • 07.12.2021 12:47
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    Genç bisikletçinin ölümüne sebep olan sanık için istenen ceza belli oldu: 6 yıla kadar hapis!

    Ankara’da bisikletiyle eve giderken alkollü bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu yola savrulan ve başka bir aracın altında kalarak ölen Umut Gündüz’ün ölümüne ilişkin davada sanık Çağdaş Ş.'nin 6 yıla kadar hapsi istendi.

    takvim.com.tr
    İHA
    Umut’u öldüren alkollüye kodes yolu! 6 yıl isteniyor

    Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Gündüz'ün aile yakınları, avukatları ve tutuksuz yargılanan sanık Çağdaş Ş. katıldı.


    Umut Gündüz, Ankara'nın Eryaman semtindeki evine giderken 15 Temmuz 2020 tarihinde 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen Çağdaş Ş. hakimiyetindeki aracın arkadan çarpması sonrası yola savrulmuş ve başka bir aracın altına kalarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Gündüz'e çarpan aracın plakası düşmüş ve sürücü Çağdaş Ş. durmayıp yola devam etmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


    Duruşmada söz alan Gündüz ailesinin avukatları, sanığın adli kontrol hükümlerini yerine getirmediğini, bu durumda kaçma şüphesinin oluşabileceğini beyan ederek sanık Çağdaş Ş.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

        Beyanları değerlendiren mahkeme, talepleri reddederek sanığa verilen adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.



        'TAKSİRLE ÖLDÜRME' SUÇUNDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
        Mütalaayı okuyan duruşma savcısı, Umut Gündüz'ün ölümüne sebep olan sanık Çağdaş Ş.'nin 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savunma için süre talep eden sanık avukatının isteğini kabul eden mahkeme, duruşmayı 27 Aralık tarihine erteledi.


        SANIĞI AFFETMİYORUM
        Ankara'da, bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) antrenman dönüşünde otomobiliyle çarparak ölümüne neden Çağdaş Ş., "Yaşanılanlardan dolayı pişmanım. Hayatını kaybeden gencin ailesinden özür diyorum" demiş, Gündüz'ün babası Menderes Gündüz ise "Sanık 50 kilometreyle gittiğini iddia ediyor, bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Sanığı affetmiyorum" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Genç bisikletçinin ölümüne sebep olan sanık için istenen ceza belli oldu: 6 yıla kadar hapis!
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