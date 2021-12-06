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    • Yaşam
    • 07.12.2021 05:14
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    • 07.12.2021 05:14
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    Malatya sanayi sitesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu

    Malatya sanayi sitesinde bulunan mobilya işletmesinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer iş yerlerine sıçrayarak, 2 işletmede büyük çaplı maddi hasara neden oldu.

    İHA
    Malatya’da korkutan yangın!

    Malatya'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.



    Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dekor sokakta bulunan bir mobilya işletmesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki işyerlerine de sıçradı.



    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık bir müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.



        BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
        Yaralananın olmadığı olayda 2 işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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