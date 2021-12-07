Bodrum'da mazgal hırsızlığı! Bir daha çalınmasın diye...





İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, çalınan 7 mazgalın yerine yenisini koydu. Konulan mazgallar, bir daha çalınmaması için iyi bir şekilde kaynaklandı. Jandarma ve zabıta ekiplerinin yeni hırsızlık vakalarına karşı bölgede devriye görevi yaptıkları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.