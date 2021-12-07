Kocasını 15 balta darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın: Ben öldürmedim son darbeyi polis vurdu

Fazilet Azimi bugün yaptığı savunmasında ise, "Bir şey söyleyeceğim sizin için sürpriz olacak bu söylediğim. Kocamı darp ettim fakat ben katletmedim. Ben eşimi darp ettikten sonra ölmesin diye ambulans ve polis çağırdım. Eve gelen bir polis bana baltanın yerini sordu, ben de gösterdim. Polis baltayı eline aldı, öldürücü darbeyi vurdu. Çocuklarımın yaşları küçük, benim onların yanında olmam lazım. Katil dışarıda çocuklarım için endişeleniyorum. Ben dışarı çıksam da can güvenliğim olmayacak" diye konuştu.