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    • Yaşam
    • 07.12.2021 15:09
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    • 07.12.2021 15:09
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    Sinop'ta katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

    Sinop'ta sabah saatlerinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Saat 11.30 sıralarında yaşanan feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

    Sinop’ta katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

    Sinop'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, 11.30 sıralarında Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 06 VVR 97, 55 YC 181, 34 D 5437 plakalı araçlar birbirleriyle çarpıştı.

    Çarpmanın sonucunda Cemal Örnek, Cevat Çetinkaya(27) hayatını kaybederken, Recep B., Fatma Ş.(59) ve Şeref Ş.(66) yaralandı. Yaralı Recep B. ve Fatma Ş. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürülürken, hayatını kaybedenler de Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Sinop'ta katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
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