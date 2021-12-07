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    • Yaşam
    • 07.12.2021 22:04
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    • 07.12.2021 22:07
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    Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

    Son dakika haberleri... Liberya bandıralı buğday yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Yaşanan arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. İşte detaylar...

    Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı!

    Liberya bandıralı buğday yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı.

    Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Cibuti'ye giden 225 metre uzunluğundaki 40 bin 609 grostonluk Liberya bayraklı "Fortune Trader" adlı kuru yük gemisinin makineleri Gelibolu önlerinde arızalandı.

    Bir süre sürüklenen buğday yüklü geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-15" ve "Nazım Tur" römorkörleri sevk edildi.

    Yaşanan arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

    Geminin arızasını gidermek üzere römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
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