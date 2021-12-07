Bu öğrencilerin servisi kayık! 3 kardeş her sabah 25 dakika yolculuk yapıyor

Her gün bu kayıkla okula gidip geliyorlar. Bazen kışın yağmur yağıyor, sis oluyor, fırtına oluyor. Çocuklar çok büyük zorluklar yaşıyor. 3 yıl önce belediyeden talepte bulundum. Ancak herhangi bir cevap verilmedi. Çocuklarım 3, 4 ve 7'nci sınıfa gidiyor. 4 kilometrelik yolumuz yapılsa, zorlu olan bu yolculukta biter."