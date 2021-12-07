SON DAKİKA: 19 yıllık sır cinayet çözüldü! Kırık cam parçasındaki parmak izi ve kimlik kartı...

30 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILDI

Ünal, alkollü olduğu için binanın camına elini dayamış olabileceğini ancak bekçiyi gömüp gömmediğini hatırlamadığına da ifadesinde yer verdi. Alkolün etkisiyle bu olayın gerçekleştiğini, boğuşma esnasında bekçiyi öldürdüğünü fark etmediğini iddia eden Ünal, olaydan iki gün sonra bekçinin öldüğünü duyduğunu bildirdi. Ünal ifadesinde, bu olayı yıllarca kendisine vicdan yaptığını, yıllarca kimseye anlatmadığını, tatil sitesinin yanından dahi geçmediğini, bıçağı nereye attığını bilmediğini ve çok pişman olduğundan bahsetti. Ünal'ın, olay tarihinde hakkında cezası kesinleşen İsmail Akdağ ile birlikte hareket ederek yanında taşıdığı bıçak ile Arslan'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklamak suretiyle kasten öldürdüğü mahkemece sabit görüldü.