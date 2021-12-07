SON DAKİKA: 19 yıllık sır cinayet çözüldü! Kırık cam parçasındaki parmak izi ve kimlik kartı...

Manavgat'ın Örenşehir Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde bekçilik yapan Mehmet Arslan, 7 Ocak 2002'de öldürüldükten sonra yarı gömülü vaziyette bulundu. Aynı bölgede 15 Ağustos 2002'de gerçekleşen bir gasp olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan İsmail Akdağ, ifadesinde Mehmet Arslan'ın öldürülmesi olayına tanık olduğunu söyledi.
Sabah'ın haberine göre; Akdağ, Arslan'ı Mehmet Kan ve Mahmut Can isimli kişilerle birlikte öldürdüklerini söyledi ancak yapılan araştırmalarda Kan ve Can'ın açık kimlikleri tespit edilemedi. Akdağ hakkında Arslan'ı kasten öldürmeye yardım etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Katil ise bulunamadı.
ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİYE NE YAPTIĞINI HATIRLAMADI
Cesedin bulunduğu alandakırık cam parçaları üzerinden parmak izi tespit edilirken, bu parmak izinin kime ait olduğuna yönelik çalışmalar 2019'a kadar sürdü. Ahmet Ünal, 26 Aralık 2019'da kimlik kartını değiştirmek için parmak izi verdi. Ünal'ın verdiği parmak izleri ile 19 yıl önce camdan alınan izler eşleşti.