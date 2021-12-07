13 günlük Ecrin bebeği zehirlemeye kalkışan baba için 20 yıl istendi: Aldık başımıza belayı, 40’ından sonra bir de bu çıktı

Bir restoranda kurye olarak çalışan S.O., bebeğin doğumunun ardından, sosyal medya hesaplarından, "Tam rahat ettik derken çocuk ayak bağı dolandı başımıza. Aldık başımıza belayı. 40'ından sonra bir de bu çıktı" şeklinde bebeği istemediği anlaşılan paylaşımlar yaptı. Babanın, doğumdan 13 gün sonra evde bulunan karınca zehrini bebeğin mamasına kattığı iddia edildi.

KARINCA ZEHRİ ÇIKTI