Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.12.2021 14:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2021 14:55
    ABONE OL

    13 günlük Ecrin bebeği zehirlemeye kalkışan baba için 20 yıl istendi: Aldık başımıza belayı, 40’ından sonra bir de bu çıktı

    Yalova’da 13 günlük bebeğini mamasına karınca zehri katarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen baba hakkında 20 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bebeğini öldürmek istediğini itiraf eden canavar babanın sosyal medya hesabından skandal paylaşımları ortaya serildi. Haberin detayları...

    İHA
    Cani baba 13 günlük bebeğini zehirlemeye çalıştı!

    T.O. ve S.O. çiftinin 28 Ekimde "Ecrin" adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.

    BEBEĞİ DOĞDUKTAN SONRA SKANDAL PAYLAŞIMLAR

    Bir restoranda kurye olarak çalışan S.O., bebeğin doğumunun ardından, sosyal medya hesaplarından, "Tam rahat ettik derken çocuk ayak bağı dolandı başımıza. Aldık başımıza belayı. 40'ından sonra bir de bu çıktı" şeklinde bebeği istemediği anlaşılan paylaşımlar yaptı. Babanın, doğumdan 13 gün sonra evde bulunan karınca zehrini bebeğin mamasına kattığı iddia edildi.

    KARINCA ZEHRİ ÇIKTI

    Anne T.O., bebeğinin her gün yediği mamayı artık yemek istememesinden şüphelenerek, mamayı aldığı eczaneye yolladı. Burada yapılan ön incelemede mamanın içerisinde bir toz maddesi tespit edildi. Karınca zehri olduğu değerlendirilen maddenin mamadan çıkmasının ardından anne, hemen durumu polise bildirerek şikâyette bulundu.

    "SARHOŞTUM"

        Olayın ardından polis, S.O.'yu gözaltına aldı. İfadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf eden baba, "Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim" dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı mahkemece nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüsten tutuklandı.

        "RUH BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK KİŞİYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

        Şüpheli baba hakkında hazırlanan iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kattığı tozu mama zannettiğini söyleyerek kendini savunan S.O., "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis talebiyle yargılanacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticari krediler 112 milyar TL arttı
        Haberler Yaşam 13 günlük Ecrin bebeği zehirlemeye kalkışan baba için 20 yıl istendi: Aldık başımıza belayı, 40’ından sonra bir de bu çıktı
            SON DAKİKA