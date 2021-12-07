13 günlük Ecrin bebeği zehirlemeye kalkışan baba için 20 yıl istendi: Aldık başımıza belayı, 40’ından sonra bir de bu çıktı

T.O. ve S.O. çiftinin 28 Ekimde "Ecrin" adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.
BEBEĞİ DOĞDUKTAN SONRA SKANDAL PAYLAŞIMLAR
Bir restoranda kurye olarak çalışan S.O., bebeğin doğumunun ardından, sosyal medya hesaplarından, "Tam rahat ettik derken çocuk ayak bağı dolandı başımıza. Aldık başımıza belayı. 40'ından sonra bir de bu çıktı" şeklinde bebeği istemediği anlaşılan paylaşımlar yaptı. Babanın, doğumdan 13 gün sonra evde bulunan karınca zehrini bebeğin mamasına kattığı iddia edildi.
KARINCA ZEHRİ ÇIKTI
Anne T.O., bebeğinin her gün yediği mamayı artık yemek istememesinden şüphelenerek, mamayı aldığı eczaneye yolladı. Burada yapılan ön incelemede mamanın içerisinde bir toz maddesi tespit edildi. Karınca zehri olduğu değerlendirilen maddenin mamadan çıkmasının ardından anne, hemen durumu polise bildirerek şikâyette bulundu.
"SARHOŞTUM"