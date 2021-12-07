Esenyurt'ta şüpheli son: Bir kişi çalıştığı inşaatta ölü bulundu

Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana gelen inşaat sahipleri, asansör boşluğunda bir kişi yerde hareketsiz yatarken buldu.
İnşaatın sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları çalışmada yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri ise hayatını kaybedenin inşaat halindeki apartmandaki dairelerin kapılarını takan işçi O.V. olduğunu tespit etti.