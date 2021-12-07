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    • Yaşam
    • 07.12.2021 14:50
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    • 07.12.2021 14:50
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    Esenyurt'ta şüpheli son: Bir kişi çalıştığı inşaatta ölü bulundu

    Son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta, çalıştığı inşaat halindeki apartmanın dairelerinin kapılarını takan işçi O.V. (31), asansör boşluğunda ölü bulundu.

    DHA
    İnşaatta şüpheli son! Asansör boşluğunda bulundu

    Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana gelen inşaat sahipleri, asansör boşluğunda bir kişi yerde hareketsiz yatarken buldu.

    İnşaatın sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları çalışmada yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri ise hayatını kaybedenin inşaat halindeki apartmandaki dairelerin kapılarını takan işçi O.V. olduğunu tespit etti.

        O.V.'yi bulan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        "DÜŞTÜĞÜ GİBİ ÖLMÜŞ"
        Yaşanan olay anlatan Mehmet Ali Kaya, "İşçi asansör boşluğuna düşmüş. Bunun için önlem alınması lazım. Yeni bina. Herhalde raylar falan yapılıyor. Artık çocuk dengesini mi kaybetti, ne yaptı bilmiyorum. 5 katlı bir bina. Düştüğü gibi de ölmüş" dedi.

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