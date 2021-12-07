Esenyurt'ta şüpheli son: Bir kişi çalıştığı inşaatta ölü bulundu

"DÜŞTÜĞÜ GİBİ ÖLMÜŞ"

Yaşanan olay anlatan Mehmet Ali Kaya, "İşçi asansör boşluğuna düşmüş. Bunun için önlem alınması lazım. Yeni bina. Herhalde raylar falan yapılıyor. Artık çocuk dengesini mi kaybetti, ne yaptı bilmiyorum. 5 katlı bir bina. Düştüğü gibi de ölmüş" dedi.

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