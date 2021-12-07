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    • Yaşam
    • 07.12.2021 14:03
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    • 07.12.2021 14:03
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    Pompalı tüfekle dehşet saçan 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol

    Samsun'da restoranda pompalı tüfekle ateş açarak bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Pompalı tüfekle dehşet saçtı

    Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini takip eden şahısların peşinden gelerek içinde bulunduğu restoranda pompalı tüfekli saldırıya uğrayan T.K. (25) yaralandı.

    Özel bir hastaneye kaldırılan T.K., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheliler olay yerinden otomobille kaçtı. Polis şüphelilerin kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu.

    Polis, yapılan araştırma sonucu olayla ilgili O.B., U.A. ve R.S.'yi gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen O.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.A. ve R.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Pompalı tüfekle dehşet saçan 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol
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