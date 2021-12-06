Vahşet! Eminönü'nde öldürdüğü adamın arama çalışmalarını izlemiş

İstanbul Eminönü'nde 25 Mayıs 2021'de deniz kenarında oturan Ahmet Uzun'a yumruk vurduktan sonra bacağından tutarak suya atıp ölümüne neden olan Serdal A. hakkında savcılık iddianamesi tamamlandı. Katil gencin, Uzun'u denize attıktan sonra kıyafetlerini değiştirerek olay yerine yeniden geldiği ve olup biteni izleyici olarak seyretmeye çalıştığı iddianamede yer aldı. Önce küçük bir çocuğu denize atmaya yeltenen ancak çocuğun çığlık atması üzerine Uzun'a yönlendiği kameralarca kayda alınan sanık Serdal A.'nin 'Olası kastla adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Dilek YAMAN DEMİR