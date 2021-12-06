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    Annesini taciz eden dayısını öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis, 10 yıla indi

    İzmir'de 33 yıl önce annesine 10 yaşındayken cinsel istismarda bulunan dayısı Mustafa Çelik'i (47), 2 yıl önce öldüren Bedirhan Süer (19), ağırlaştırılmış müebbet hapisten kurtuldu.

    Ağır tahrik kurtardı

    İzmir'de 33 yıl önce annesine 10 yaşındayken cinsel istismarda bulunan dayısı Mustafa Çelik'i (47), 2 yıl önce öldüren Bedirhan Süer (19), ağırlaştırılmış müebbet hapisten kurtuldu. Mahkeme heyeti, sanık Süer'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Süer'in avukatı Rasih Feridun Sencer'in itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme, 33 yıl önce yaşanan cinsel istismarı 'ağır tahrik' sayarak, Bedirhan Süer'in cezasını önce 18 yıla, iyi halini de göz önüne alarak 10 yıla çevrilmesine hükmetti.

    EMSAL KARAR
    Kararı değerlendiren sanık avukatı Feridun Sencer, "Ceza dairesinin kararını olumlu buluyor ve emsal karar niteliği taşıdığını düşünüyorum" dedi.

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    Haberler Yaşam Annesini taciz eden dayısını öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis, 10 yıla indi
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