İntihara zorladı!

İstanbul Fatih'te üniversitede Özel Eğitim Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Merve Şeyhanlıoğlu, sevgilisi Özgür Taylan'ın dışarı çıkmaması, arkadaşları ile görüşmemesi şeklinde psikolojik ve fiziki baskısına dayanamadı.

Ayrılmak istediğinde ise yıllarca tehdit edilen genç kız, sevgilisinden gelen, 'Senin canın tatlıdır, atlayamazsın' mesajı ardından intihar notu bırakarak evde kimsenin olmadığı bir gün 3'üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak canına kıydı. Geçen haziranda yaşanan olay sonrası, polis araştırma yaptı. Taylan'ın genç kızı mesajla kışkırttığı anlaşıldı. Mahkemeye sevk edilen Taylan tutuklandı. Savcı Taylan hakkında 'Başkasını İntihara Yönlendirme Halinde İntiharın Gerçekleşmesi' , 'Şantaj' , 'Hakaret' suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dilek YAMAN DEMİR