Uludağ'da can pazarı! 3 kişi kayıp (Yaşam haberleri)

Bursa'da gezmek için Uludağ'a çıkan 3 kişiden 1'nin ayağı burkulması sonucu ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen aramakurtarma ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

DÜŞTÜ MÜ ATLADI MI

Büyükçekmece Gölü'nde cesedi bulunan Elif Toru'nun (20) cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Aile yakınlarından Rıza Altaylı, "Tahminimiz gezerken köprünün üstünde dengesini kaybetti ve düştü" dedi.

ÇAKALYAKIT!

İstanbul ve çevre illerde park halinde bulunan araçların depolarından akaryakıt çalarak irtibatlı bulunduğu kişilere piyasa değeri altından satan O.Ş, yakalandı. Hırsızın iş yerinde yapılan aramalarda 2 ton çalıntı akaryakıt, 4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. O.Ş. adliyeye sevk edildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

ÇIK GEL PONÇİK

Antalya'da küçük bir çocuğun beslediği kedisi kayıplara karıştı! Duruma üzülen talihsiz yavru, kağıdı-kalemi aldı. Kedisinin fotoğrafını çizdiği kağıtlara 'Ponçik Aranıyor' yazarak kayıp ilanı hazırladı. Elektrik direklerine asılan o ilan, herkesi duygulandırdı. Esnaf Kadir Kızmaz, "Kedimin bulunmasını çok istiyorum. Görenler, duyanlar yardımcı olsun" dedi.

AH REFİYE

Yılmaz, aynı anda 5 organ nakli yapılarak tarihe geçmişti. Ancak mucize kızdan acı haber geldi. Organ yetmezliğinden can verdi.

KANSER BARDAĞI

Karton bardaklar ölümcül çıktı. Uzmanlar uyardı: Bisfenol A adlı maddeden üretiliyor. Bu da kanser yapıyor. Kısırlığa ve tansiyona yol açıyor.

Bİ KEREM SUÇLUSUN

Basketçi Kerem Tunceri, mesajlarını ifşa eden Elif Şen'i dava etti. Genç kadın "Alkollüydüm pişmanım" dedi. Ancak ünlü sporcu şikayetinden vazgeçmedi. Şen hakkında 8 yıla kadar hapis istendi.

SU YERİNE ZEHİR İÇTİ

Bursa'da evinde temizlik yapan Ayşe Faddawi, çamaşır suyunu su bardağına doldurup masanın üzerine bıraktı. Bardaktaki çamaşır suyunu, su zannederek içen Muhammed Faddawi bir anda fenalaştı. Eşinin haber vermesi üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Faddawi'nin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

83 MİLYON TL DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 83 milyon 223 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 505'er lira, 4 bilenler 603'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

2 MİLYON TL DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 135 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 972'şer, 4+1 bilenler 338'er, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 19'ar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 7'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.