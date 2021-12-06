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    İşadamının hayatı bir kargoyla karardı! Teslim tutanağını imzaladı mal varlığına haciz geldi

    Dolandırıcılar, içinde 1 kilo şeker olan kargonun teslim tutanağının altına 2 milyon 300 bin euro'luk borç senedi yerleştirdi. Senedi imzalayan işadamı İbrahim Hazer'in mal varlığına haciz geldi.

    En acı şeker!

    Almanya'da yaşayan İbrahim Hazer (59), 2015'te Ankara merkezli kurduğu şirket ile devlet ihalelerine girerek inşaat işleri yapmaya başladı. Doğup büyüdüğü Yozgat'taki köyü ve ilçesine de birçok yatırım yapan Hazer'e kaymakamlık, belediye ve çeşitli kurumlar tarafından teşekkür plaketleri verildi.

    Plaketlerin birçoğunu kargoyla alan Hazer'e geçen eylül ayında yine bir kuryeyle teşekkür plaketi ve 1 kilo Konya Şekeri geldi. İşadamı plaketi teslim alırken, imza bölümü kesilerek kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen 2 milyon 300 bin euro'luk borç senedine imza attı. Dolandırıldığını fark etmeyen Hazer, aylar sonra mal varlığına gelen hacizle şoke oldu.

    Talihsiz adam, "Yeni yasa çıkartılması gerekiyor. Kişisel senetlerde bir limit belirlenmesi ve limit üzerinin noter aracılığıyla yapılması, dolandırıcıları engelleyecektir" dedi.

    DERNEK YOKMUŞ!
    Hazer, "Kargo paketinde Konya Yozgatlılar Derneği yazıyor. Sonradan araştırdığımda böyle bir derneğin olmadığını öğrendim. Mağdur oldum. Onurum zehirlendi" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam İşadamının hayatı bir kargoyla karardı! Teslim tutanağını imzaladı mal varlığına haciz geldi
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