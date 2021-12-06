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    • Yaşam
    • 07.12.2021 07:01
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    • 07.12.2021 07:01
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    Son dakika: Aydın Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

    Son dakika deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), merkezi Aydın Kuşadası Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

    AJANSLAR
    Sağanak ve fırtına uyarısı
    Haberler Yaşam Son dakika: Aydın Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem!
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