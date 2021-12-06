Son dakika: Aydın Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), merkezi Aydın Kuşadası Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kuşadası Körfezin'de saat 05:08 sıralarında, 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Depremin 7.00 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



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