Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), merkezi Aydın Kuşadası Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kuşadası Körfezin'de saat 05:08 sıralarında, 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7.00 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
- Yaşam
- 07.12.2021 07:01
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- Son Güncelleme:
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- 07.12.2021 07:01
Son dakika: Aydın Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem!
Son dakika deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), merkezi Aydın Kuşadası Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), merkezi Aydın Kuşadası Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.