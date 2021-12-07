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    • Güncel
    • 07.12.2021 07:35
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    • 07.12.2021 07:40
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 35 ile sarı ve turuncu kod! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelerde 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte 7 Aralık hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    BURSA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        MUĞLA °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 17°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 11°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        SİVAS °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ORDU °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            RİZE °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            BİNGÖL °C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            ERZURUM °C, 6°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 6°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 11°C
            Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 14°C
            Parçalı bulutlu

            GAZİANTEP °C, 14°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            SİİRT °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 35 ile sarı ve turuncu kod! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı
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