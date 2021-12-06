Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Camel, Parliament, LM'ye zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri özellikle birkaç saattir tiryakiler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle gece yarısından itibaren sosyal medyada sigaraya zam geldiği iddiası dolaşmaya başladı. Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Camel Parliament ve LM gibi sigara markası tüketen tiryakiler bu markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Parliament, LM'ye zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
6 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?
Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde anında yer alacaktır. İşte güncel fiyat listesi
6 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL