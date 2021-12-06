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    • Yaşam
    • 06.12.2021 08:46
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    • 06.12.2021 08:49
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    Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Camel, Parliament, LM'ye zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Sosyal medyada gece saatlerinden bu yana bazı sigara markalarına zam geldiği iddia ediliyor. Bu kapsamda özellikle sigara dağıtıcısı firmalar tarafından yapılacak açıklama büyük bir merakla takip ediliyor. Sigara tiryakileri içtikleri markalara herhangi bir zam gelip gelmediğini öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Parliament, LM'ye zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    Sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri özellikle birkaç saattir tiryakiler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle gece yarısından itibaren sosyal medyada sigaraya zam geldiği iddiası dolaşmaya başladı. Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Camel Parliament ve LM gibi sigara markası tüketen tiryakiler bu markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Parliament, LM'ye zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    6 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?

    Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde anında yer alacaktır. İşte güncel fiyat listesi

    6 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 17 TL

    Marlboro Touch: 18 TL

    Marlboro: 19 TL

    Parliament: 19,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL

    Muratti Blu: 16 TL

    Lark: 16 TL

    Chesterfield: 15,50 TL

    L&M: 15,50 TL

    JTI

    Winston Slender: 16 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

    Winston: 17 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

    Camel Slender: 15,50 TL

    Camel: 16 TL

    Monte Carlo Slender: 15,50 TL

    Monte Carlo: 15,50 TL

    LD: 15,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Yaşam Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Camel, Parliament, LM'ye zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu?
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