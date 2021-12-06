Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Camel, Parliament, LM'ye zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri özellikle birkaç saattir tiryakiler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle gece yarısından itibaren sosyal medyada sigaraya zam geldiği iddiası dolaşmaya başladı. Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Camel Parliament ve LM gibi sigara markası tüketen tiryakiler bu markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Parliament, LM'ye zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...