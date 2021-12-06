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    • Yaşam
    • 06.12.2021 08:49
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    • 06.12.2021 08:49
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    Seyir halinde araç alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu

    Sinop'ta Ayancık-Türkeli arasında seyir halinde bulunan bir otomobil alev aldı. Sürücü araçtan son anda dışarı çıkarken, otomobil çıkan yangında hurdayan döndü.

    Seyir halinde araç alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu

    Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Alınan bilgiye göre, Ayancık-Türkeli karayolu İkisu mevkisinde Mithat Şen idaresindeki otomobil seyir halindeyken, aracın motor bölümü bir anda alev aldı. Sürücünün önceden fark etmesi ile araçtan çıkan sürücü yara almadan kurtuldu. Kısa sürede aracın tamamını saran yangın, Ayancık Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edildi. Çıkan yangında otomobil hurdaya döndü.

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    Haberler Yaşam Seyir halinde araç alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu
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