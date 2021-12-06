EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile gece saatlerinden sonra Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Antalya il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı