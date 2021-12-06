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    • Güncel
    • 06.12.2021 08:23
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    • 06.12.2021 08:33
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Açıklanan hava tahmin raporunda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AA
    Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı!

    Meteoroloji, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

    Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.

    BATI VE ORTA AKDENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR
    Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

    Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

    3 BÜYÜK KENTTE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
    3 büyük kentte hava sıcaklığı bugünden itibaren hissedilir şekilde azalacak. İstanbul ve Ankara'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de perşembe gününe kadar yağmur var.

        HANGİ BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR?
        Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar bekleniyor. Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

        EDİRNE °C, 15°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 17°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 22°C
        Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        EGE
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 13°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        MUĞLA °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile gece saatlerinden sonra Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Antalya il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 18°C
        Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 11°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Konya'nın batı ilçeleri, Eskişehir'in güneyi ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

        KONYA °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

        SİVAS °C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu'nun güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 15°C
        Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ORDU °C, 19°C
            Parçalı ve az bulutlu

            RİZE °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikse yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

            BİNGÖL °C, 11°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

            ERZURUM °C, 2°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

            KARS °C, 5°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

            VAN °C, 8°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 13°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

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