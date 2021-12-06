Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 6 Aralık 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Canan ile Murat Öz'ün prensesleri Ebrar Öz



Emine ile Adem Yıldız çiftinin çocukları Nehir Yıldız



Cansu Gültekin ile Ahmet Gültekin'in yakışıklıları Mert Eli ve Yigit Hamza



Behice ile Yusuf Akman'ın yakışıklısı Dorukhan Akman



Melike ile Burak Avcı'nın yavruları Melina ve Buğra Avcı



Fidan ile Murat Işık'ın oğulları, Ahmet Bulut,Şerif Seymen ve Yusuf Ali...