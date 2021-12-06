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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 6 Aralık 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 6 Aralık 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Canan ile Murat Öz'ün prensesleri Ebrar Öz


    Emine ile Adem Yıldız çiftinin çocukları Nehir Yıldız


    Cansu Gültekin ile Ahmet Gültekin'in yakışıklıları Mert Eli ve Yigit Hamza


    Behice ile Yusuf Akman'ın yakışıklısı Dorukhan Akman


    Melike ile Burak Avcı'nın yavruları Melina ve Buğra Avcı


    Fidan ile Murat Işık'ın oğulları, Ahmet Bulut,Şerif Seymen ve Yusuf Ali...

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 6 Aralık 2021
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