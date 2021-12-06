Ordu'da 15 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuk araba çaldı! Soluğu İstanbul'da aldı

Türkiye'yi şaşkına çeviren olay 28 Kasım'da yaşandı. S.Ö. (15), E.K. (13) A.Y. (13) isimli 3 çocuk, Ordu'da bir oto galericidan araba çaldı! Tam 900 kilometre yol yaptı! Soluğu İstanbul'da aldı.

Hırsızlığı fark eden işyeri sahibinin yaptığı başvuru üzerine çocuklar hakkında arama çalışması başlatıldı. Özel ekip kuran İstanbul polisi, 3 kafadarı yakaladı.

İddiaya göre ilk ifadelerinde "Sosyal medyadan görüyorduk. Esenyurt'u görmek istedik" diyen 3 çocuk, dün Ordu'ya yollandı. Otomobil ise bugün sehiplerine teslim alınacak.