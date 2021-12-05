Bursa Uludağ'da mahsur kalan 3 amatör dağcı kurtarıldı! Nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'da doğa yürüyüşü sırasında mahsur kalan 3 amatör dağcıya ulaşıldı.
Bursa'nın Osmangazi sınırları içindeki Uludağ Küçük Zirve mevkisinde dün öğleden sonra kaybolan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk'e (49) ulaşmak için ekipler gece boyu yoğun çaba gösterdi.
Jandarmayı telefonla arayan ve izin almadan yürüyüş yapmak amacıyla zirveye doğru yürüdüklerini, içlerinden birinin ayağının burkulması sonucu dönüşe geçtiklerinde yoğun sis ve şiddetli rüzgardan yönlerini kaybettiklerini söyleyen 3 kişi için ilk olarak bölgeye Jandarma Arama Kurtarmaya (JAK) bağlı 5 personel ile 112 Acil Servis görevlisi yönlendirildi. Bölgede hava koşullarının kötü olmasından dolayı 9 JAK personeli daha görevlendirildi.
Arama kurtarma faaliyetine JAK dahil İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, ANDA Arama Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) bünyesindeki toplam 71 kişi katıldı.
Ekipler, ihbarın ardından telefon sinyallerinden yerlerini belirledikleri amatör dağcılara 14 saatte ulaşıp tahliyeleri için çalışma başlattı.