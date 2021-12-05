Bursa Uludağ'da mahsur kalan 3 amatör dağcı kurtarıldı! Nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Jandarmayı telefonla arayan ve izin almadan yürüyüş yapmak amacıyla zirveye doğru yürüdüklerini, içlerinden birinin ayağının burkulması sonucu dönüşe geçtiklerinde yoğun sis ve şiddetli rüzgardan yönlerini kaybettiklerini söyleyen 3 kişi için ilk olarak bölgeye Jandarma Arama Kurtarmaya (JAK) bağlı 5 personel ile 112 Acil Servis görevlisi yönlendirildi. Bölgede hava koşullarının kötü olmasından dolayı 9 JAK personeli daha görevlendirildi.