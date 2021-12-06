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    • Yaşam
    • 06.12.2021 09:29
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    • 06.12.2021 12:16
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    Esenyurt’ta takı kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı

    İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde, takı sebebiyle aileler arasında kavga çıktı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda gelin, kavga edenleri ayırmaya çalışırken ortalık savaş alına döndü. Olayın ardından ise düğünü terk eden gelin, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Haberin detayları...

    İHA
    Takı çatışması! Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı

    Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeni Mahalle'de yaşandı. İddialara göre, iki aile arasında düğünde takı nedeniyle tartışma başladı.

    Bir çözüme kavuşamayan tartışmanın hararetlenmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı.

    Takı çatışması! Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı

    Düğün salonundan sokağa taşan olayda ortalık savaş alanına dönerken, gelin kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti.

    GELİN AĞLADI

    Yaşanan o kavganın ardından ise gözyaşlarına hakim olamayan gelin, bir araçla olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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    Haberler Yaşam Esenyurt’ta takı kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı
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