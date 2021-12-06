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    • Yaşam
    • 06.12.2021 09:47
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    • 06.12.2021 09:47
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    D-100'de 30 gün sürecek yol çalışması başladı! Trafik kilitlendi

    Son dakika haberi... İstanbul Ataşehir'de D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Çalışmaların 30 gün süreceği öğrenilirken, çalışma nedeniyle trafik yoğunluğu Kartal'dan başladı.

    D-100’de 30 gün sürecek yol çalışması! Trafik kilitlendi

    Ataşehir D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olara yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu. Ataşehir D-100 Karayolu Altıntepe Mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt geçit çalışması nedeniyle 05.12.2021 tarihinden itibaren trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı. 1. etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenilirken, yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.

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    Haberler Yaşam D-100'de 30 gün sürecek yol çalışması başladı! Trafik kilitlendi
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